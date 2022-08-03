Мэр Донецка рассказал, что маршрутка подорвалась на мине «Лепесток»

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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) «Лепесток» на центральной улице Донецка

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил в своем Telegram-канале о том, что маршрутка подорвалась на ПФМ-1 «Лепесток». Информации о пострадавших и погибших пока нет.

По улице Энгельса возле остановки «Дом быта» на мине подорвалось маршрутное такси № 10, следовавшее из поселка Октябрьский рудник, — сообщил глава города.

Кулемзин уточнил, что мины «Лепесток» также обнаружены на проспекте Кремлевском, на улицах Вахрушева и Шверника.

ПФМ-1 «Лепесток» являются запрещенными противопехотными минами. Почетный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров считает, что украинские военные используют их для нанесения максимального урона жителям ДНР. В результате взрыва такой мины человеку может оторвать конечность. По его словам, главная задача ВСУ — сделать занятую ВС России территорию непригодной для жизни.

Ранее представители РФ передали генсеку ООН данные, фото и видеоматериалы о применении ВСУ запрещенных мин «Лепесток». По словам постоянного представителя России при организации Дмитрия Полянского, эти данные будут распространены в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН.