В Дании подтвердили готовность одной из ниток «Северного потока — 2»

Одна из ниток газопровода «Северный поток — 2» готова к началу использования, сообщило Датское энергетическое агентство. При этом вторая нитка не может быть введена в эксплуатацию, пока не будут выполнены несколько условий, пишет РИА Новости.

Оператор трубопровода компания Nord Stream 2 AG выполнила все необходимые требования для начала работы одной из ниток. В том числе газопровод прошёл сертификацию.

Трубопровод Б может быть введён в эксплуатацию, так как Nord Stream 2 AG выполнил все необходимые условия, включая требования по сертификации, — говорится в сообщении агентства.

При этом в тексте не указывается, какие условия нужно выполнить для начала работы другой нитки — «трубопровода А».

В то же время «Газпром» сообщил, что начал заполнение первой нитки газопровода «Северный поток — 2».

Строительство «Северного потока — 2» было завершено 10 сентября. В Европейской комиссии ранее заявляли, что процедура его сертификации может занять до двух месяцев, а в случае появления объективных причин — ещё дольше.