В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу В Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Одесской областях Украины, сообщают в областных военных администрациях регионов. В частности, сообщение с предупреждением о тревоге появилось в Telegram-канале главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

Воздушная тревога! Ракетная опасность, — написал Лунин.

Ранее в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу, о чем сообщил в Telegram-канале назначенный Киевом секретарь областной военной администрации Анатолий Кутеев. Он рекомендовал местным жителям перейти в укрытия.

18 октября Telegram-канал «Политика страны» сообщил, что на всей территории Украины, находящейся под контролем Киева, была объявлена воздушная тревога. Утром местные СМИ писали об обстрелах в Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Житомирской областях Украины. По словам авторов публикаций, основными целями являлись объекты энергетической инфраструктуры.

До этого военный эксперт Константин Сивков предложил российским войскам новый план ударов по критической инфраструктуре Украины — путем проведения интенсивной воздушной операции и методом ковровых бомбардировок, после которых, согласно этому замыслу, «должна остаться лунная поверхность».