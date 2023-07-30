В Чехии арестовали отель российского бизнесмена Власти Чехии арестовали пятизвездочный отель предпринимателя Владимира Евтушенкова

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Владимир Евтушенков

Власти Чехии арестовали пятизвездочный отель Savoy Westend в Карловых Варах, который принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Евтушенкову, сообщает Чешское телевидение. Кроме того, заблокированы счета его компаний. В отеле, по данным журналистов, раньше бывали важные российские политики, художники и бизнесмены.

Государство заблокировало счета компаний Владимира Евтушенкова, имеющего тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, и наложило арест на имущество (отель Savoy Westend. — NEWS.ru) на 100 млн крон ($4,6 млн. — NEWS.ru), — говорится в сообщении телеканала.

Канал отмечает, что принятые меры связаны с тем, что в отношении бизнесмена введены санкции. На данный момент отель работает в ограниченном режиме: размещают клиентов, оплативших номер до 29 июня, то есть до даты внесения Евтушенкова и его сына Феликса в санкционный список.

Ранее стало известно, что бизнесмен Феликс Евтушенков, который попал под британские санкции, оставил пост председателя совета директоров МТС. По имеющейся информации, предприниматель сложил с себя полномочия с 17 апреля. Это решение было принято Евтушенковым добровольно. До этого Евтушенков оставил место в совете директоров Ozon. Это еще одна портфельная компания АФК «Система». Лондон ввел персональные санкции в отношении бизнесмена 12 апреля.