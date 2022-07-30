Без шансов: в Брюсселе оценили перспективы Джонсона стать генсеком НАТО Источник в Брюсселе не увидел у Бориса Джонсон шансов стать новым генсеком НАТО

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Борис Джонсон

У британского премьера Бориса Джонсона, который в сентябре покинет свою должность, нет шансов стать кандидатом на пост генсека НАТО, сообщил ТАСС источник в международных институтах в Брюсселе. Отмечается, что главным кандидатом на пост руководителя Альянса считается премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Источник назвал три причины, почему Джонсон не сможет получить новое назначение: его участие в Brexit, скандальная отставка политика и консенсус внутри объединения, что новым руководителем должна стать женщина.

Оптимальный профайл имеет премьер Эстонии Кая Каллас, которая одновременно является женщиной, что придаст Альянсу большую инклюзивность, представителем стран Балтии с четкой критической позицией в отношении России и в то же время обладает определенными знаниями России и русского языка, — сказал собеседник агентства.

Кроме того, ей 45 лет, что является привлекательным для молодого поколения, считает источник.

Ранее The Daily Telegraph сообщил, что Джонсон может стать новым генсеком НАТО. Отмечалось, что его поддерживают высокопоставленные члены партии тори и украинские политики, однако есть риск встретить сопротивление со стороны Франции.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, как ожидается, уйдет в отставку в сентябре следующего года. После этого члены Североатлантического альянса должны принять единогласное решение о новой кандидатуре на эту должность.