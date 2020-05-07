В Британию из Турции привезли не соответствующие стандартам средства защиты

https://static.news.ru/photo/a639db3e-902f-11ea-85cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

В апреле самолёт Королевских военно-воздушных сил Великобритании доставил на базу в Оксфордшире из Турции 400 тысяч защитных костюмов для медиков. Они не были переданы Национальной службе здравоохранения Англии, так как инспекторы обнаружили их «бесполезность» и несоответствие британским стандартам.

Костюмы изъяли и отправили на склад у аэропорта Хитроу, передаёт Daily Telegraph. Пока неясно, сможет ли правительство вернуть деньги за поставку средств защиты, которые оказались не востребованы.

Все поставки средств индивидуальной защиты проверяются на предмет соответствия оборудования стандартам безопасности и качества, в которых нуждается наш трудящийся на передовой персонал. Если оборудование не соответствует нашим спецификациям или не проходит наши процессы проверки качества, оно не передаётся на передовую, — заявили в британском Минздраве.

Around 400,000 protective gowns flown from Turkey by the RAF can't be distributed to the NHS - because they're not up to British safety standards. https://t.co/L2kY7mWR6D — LBC News (@LBCNews) May 7, 2020

Число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией на территории Великобритании перевалило за 200 тысяч. Жертвами пандемии в королевстве стали более 30 тысяч человек, писал NEWS.ru.