https://static.news.ru/photo/6987867a-71c9-11ea-8070-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Великобритании за прошедшие сутки подхватили коронавирусную инфекцию 2433 человека, 209 человек умерли.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав, днём ранее заболевших было выявлено 2510, скончались — 260 заражённых. Власти страны сделали 120 776 тестов, 103 687 из них показали отрицательный результат.

По последним данным число погибших в Великобритании составляет 1228 человек, 19522 заболело, вылечилось 135 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал анализ на наличие коронавирусной инфекции. Тест показал положительный результат.

В посте в Twitter политик сообщил, что за последние сутки у него проявились лёгкие симптомы COVID-19. Британский премьер находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит, общаться с подчинёнными он продолжит по видеосвязи.