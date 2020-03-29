В Великобритании за прошедшие сутки подхватили коронавирусную инфекцию 2433 человека, 209 человек умерли.
Как
По последним данным число погибших в Великобритании составляет 1228 человек, 19522 заболело, вылечилось 135 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сдал анализ на наличие коронавирусной инфекции. Тест показал положительный результат.
В посте в Twitter политик сообщил, что за последние сутки у него проявились лёгкие симптомы COVID-19. Британский премьер находится в изоляции в своей резиденции на Даунинг-стрит, общаться с подчинёнными он продолжит по видеосвязи.
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