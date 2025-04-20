В Британии раскрыли планы НАТО по началу войны с Россией Аналитик Арнольд спрогнозировал начало войны России и НАТО в течение двух лет

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Вооруженное противостояние между странами НАТО и Россией может начаться в течение двух лет, предположил военный аналитик Эдвард Арнольд из британского аналитического центра Royal United Services Institute. Он также поддержал планы руководства Германии повысить финансирование оборонной сферы, передает немецкий телеканал n-tv.

Тем не менее, считает эксперт, якобы «российская угроза» не оставила Берлину необходимого количества времени на распределение финансов на десятилетия вперед. Немецким властям стоит сосредоточить свое внимание на увеличении запасов проверенных вооружений и боеприпасов, уверен аналитик. В особенности это касается различных артиллерийских установок, добавил он.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о наращивании Североатлантическим альянсом военной активности вблизи государственных границ РФ и Белоруссии. Он подчеркнул, что Евросоюз намерен вызвать дальнейшую эскалацию вооруженного противостояния на Украине.

Кроме того, НАТО усиливает свое присутствие также и на южном направлении, в том числе в Румынии и на черноморском побережье Украины. К вооруженному столкновению в особенности готовится Франция, которая наращивает объемы военного производства и составляет подробные карты приграничных районов России.