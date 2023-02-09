В Британии признали, что истребители не изменят ход конфликта на Украине Британский генерал Бэрронс: истребители сразу не изменят ход украинского конфликта

Фото: Petty Officer 3rd Class Chandler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший командующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс заявил, что передача Киеву британских истребителей не изменит ход украинского конфликта в краткосрочной перспективе. Генерал в интервью телеканалу TOK.TV усомнился и в способности авиации повлиять на оперативную обстановку до конца 2023 года.

Даже если бы мы все передали реактивные самолеты сегодня, они бы не изменили сразу ход боев на Украине в условиях возобновления наступления России и, возможно, не изменили бы его до конца нынешнего года, — подчеркнул отставной офицер.

Бэрронс также указал на страны Запада, которые не горят желанием обеспечивать Украину военными самолетами. По его мнению, западные партнеры опасаются эскалации конфликта, которая станет возможной, если Киев применит поставленную авиацию, чтобы наносить удары по целям на территории России.

Британский премьер-министр Риши Сунак 8 февраля рассказал о желании Лондона начать подготовку украинских летчиков для работы на истребителях, стоящих на вооружении НАТО.

Ранее летчик Андрей Красноперов заявил,что Великобритания не сможет качественно подготовить пилотов ВСУ к управлению западными истребителями. По его словам, чтобы переключиться с привычных для украинских военных СУ-25 на F-16, потребуется не один год. Быстро обучить специалистов такого уровня невозможно, заключил эксперт.