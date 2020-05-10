В Британии нашли возможного нулевого пациента с коронавирусом

Первый случай коронавируса в Великобритании мог быть зафиксирован в январе — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили наличие людей с COVID-19. Об этом заявил эпидемиолог из Королевской больницы Брэдфорда Джон Райт.
По данным врача, с ним связалась жительница Брэдфорда Джейн Холл, которая поёт в двух хорах. Она рассказала, что в январе у участников обоих коллективов проявились симптомы коронавируса. Среди первых заболевших оказался партнёр женщины, который в середине декабря вернулся из командировки в Ухань. Он сильно кашлял, а вслед за ним заболели и другие хористы. Холл добавила, что у неё поднялась температура, а горло болело так, будто она проглотила битое стекло. Женщина испытывала усталость, сонливость и потерю обоняния.
Райт вычислил, что аналогичные симптомы появились и у других участников музыкальных коллективов, но на тот период о коронавирусе было мало известно, поэтому никто не связал эти события,
Эпидемиолог подчеркнул, что хористы могли заразиться любой другой вирусной инфекцией, однако история Холл показалась ему интересной. Он понадеялся, что в течение ближайших недель будет разработан тест на определение уже переболевших коронавирусом пациентов — тогда можно будет выяснить, чем именно заразились хористы.
Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила, что первый случай заражения коронавирусом во Франции мог произойти в декабре 2019 года, а не в конце января 2020-го, как считалось ранее. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, писал NEWS.ru.
ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.
В России на 10 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве — 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тыс., умерли 1068.
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