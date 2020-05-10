В Британии нашли возможного нулевого пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/effed6f2-92d7-11ea-bfbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Первый случай коронавируса в Великобритании мог быть зафиксирован в январе — за два месяца до того, как в стране официально подтвердили наличие людей с COVID-19. Об этом заявил эпидемиолог из Королевской больницы Брэдфорда Джон Райт.

По данным врача, с ним связалась жительница Брэдфорда Джейн Холл, которая поёт в двух хорах. Она рассказала, что в январе у участников обоих коллективов проявились симптомы коронавируса. Среди первых заболевших оказался партнёр женщины, который в середине декабря вернулся из командировки в Ухань. Он сильно кашлял, а вслед за ним заболели и другие хористы. Холл добавила, что у неё поднялась температура, а горло болело так, будто она проглотила битое стекло. Женщина испытывала усталость, сонливость и потерю обоняния.

Райт вычислил, что аналогичные симптомы появились и у других участников музыкальных коллективов, но на тот период о коронавирусе было мало известно, поэтому никто не связал эти события, передаёт русская служба BBC.

Эпидемиолог подчеркнул, что хористы могли заразиться любой другой вирусной инфекцией, однако история Холл показалась ему интересной. Он понадеялся, что в течение ближайших недель будет разработан тест на определение уже переболевших коронавирусом пациентов — тогда можно будет выяснить, чем именно заразились хористы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила, что первый случай заражения коронавирусом во Франции мог произойти в декабре 2019 года, а не в конце января 2020-го, как считалось ранее. Об этом заявил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 10 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве — 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тыс., умерли 1068.