В Болгарии объявили новый локдаун

https://static.news.ru/photo/36e571aa-87d0-11eb-941e-96000091f725_660.jpg Фото: Hristo Kasabov/BTA via Xinhua/Global Look Press

Из-за резкого роста числа новых случаев коронавируса болгарские санитарные власти приняли решение ввести в стране карантин. Он начнёт действовать с 22 марта на протяжении 10 дней. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Костадин Ангелов.

Глава Минздрава пояснил, что ограничительные меры на национальном уровне приходится вводить из-за ухудшения ситуации в стране.

Они будут введены на 10 дней с понедельника. Приостанавливается работа заведений общественного питания, закрываются крупные торговые центры. Приостанавливаются общественные мероприятия, спортивные, культурные и развлекательные мероприятия. Прекращается работа театров и кинотеатров. Закрываются школы и детские сады, предусматриваются и другие меры. Ограничений на передвижение граждан вводить не планируется, — сказал Ангелов, слова которого приводит ТАСС.

Министр здравоохранения обратил внимание на то, что в Болгарии продолжается предвыборная компания в 45-й созыв Народного собрания (парламента). Голосование за депутатов, которые в него войдут, намечено на 4 апреля. Ангелов призвал политиков не использовать тему коронавируса для политических заявлений и попросил «всех политиков, которые заявляют, что заботятся об избирателях, не превращать COVID в повод для политических высказываний». Он подчеркнул, что локдаун необходим для контроля над развитием эпидемии. Как уточнил в свою очередь главный санитарный врач Ангел Курчев, по уровню заболеваемости Болгария находится в ЕС на девятом месте, а по смертности на четвёртом месте.

Ранее о введении карантина заявили в Польше. Накануне Варшава приняла решение ввести общенациональный локдаун из-за нарастающей третьей волны коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Адам Недзельский, передавал NEWS.ru.