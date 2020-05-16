В Берлине начались десятки санкционированных акций

https://static.news.ru/photo/93002484-9781-11ea-a1ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Thesing/www.imago-images.de/Global Look Press

Десятки согласованных с властями Германии акций проходят в субботу, 16 мая, в Берлине. Большая часть демонстраций проходит в районе центральной площади Александерплац.

Группы полицейских патрулируют митинги и просят собравшихся сохранять социальную дистанцию в полтора метра. Полиция также следит за тем, чтобы внутри каждой зоны, на которые поделена площадь, количество людей не превышало 50 человек.

На сегодня здесь запланирована 21 демонстрация. Мы следим, чтобы акции насчитывали не более 50 человек и чтобы люди соблюдали дистанцию, — передаёт ТАСС слова дежурившей на Александерплац сотрудницы пресс-службы полиции.

Как ранее писал NEWS.ru, активисты движения «жёлтых жилетов» призвали провести 16 мая ставшие уже традиционными субботние протестные акции в Тулузе и Монпелье. Однако власти запретили манифестации, сославшись на ограничительные меры, введённые в рамках борьбы с коронавирусом.