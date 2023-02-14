В Белоруссии заявили, что страну окружили тысячи солдат НАТО Госпогранкомитет Беларуси сообщил, что на границах сосредоточены 23,5 тысяч солдат НАТО

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Страны Европы разместили на границе с Белоруссией около 23,5 тысяч солдат НАТО, заявил в беседе с «СБ. Беларусь сегодня» первый зампред Госпогранкомитета республики генерал-майор Игорь Буткевич. По его словам, наибольшее число военнослужащих замечено на Украине и в Польше.

Наращиваются группировки войск НАТО. <...> Сегодня вблизи белорусской границы сосредоточена группировка вооруженных формирований сопредельных государств Евросоюза и Украины общей численностью около 23,5 тысячи человек. Наиболее многочисленные из них воинские формирования фиксируются в Украине (17,2 тысяч) и в Польше (3,7 тысячи), — сказал Буткевич.

Он подчеркнул, что с момента начала боевых действий на Украине у государственной границы были обнаружены 463 беспилотника. Кроме этого, спецслужбы Белоруссии выявили за год 52 человека, которые могли заниматься экстремистской деятельностью на территории республики.

МИД Франции ранее призвал своих граждан немедленно покинуть Белоруссию в связи с военными действиями на Украине. В министерстве предложили французам покинуть территорию республики по автодорогам через Литву, Польшу или Латвию, так как авиасообщение со страной закрыто. Позднее с таким же заявлением выступили и власти Канады.