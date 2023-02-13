Канада вслед за Францией призвала своих граждан не ездить в Белоруссию Правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Белоруссию

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Власти Канады призвали своих граждан воздержаться от посещения Белоруссии, заявили в МИД страны. Там подчеркнули, что эта рекомендация связана с особенностями местного законодательства и спецоперацией на Украине.

Избегайте поездок в Белоруссию в связи с риском избирательного применения местных законов и вооруженным конфликтом между Россией и Украиной, — заявили в канадском МИД.

Также там сообщили, что посольство Канады в Польше обладает чрезвычайно ограниченными возможностями помощи канадцам в Белоруссии. Покидать страну предлагается коммерческими рейсами.

Ранее 13 февраля в посольстве США призвали американских граждан воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Представители американского внешнеполитического ведомства заявили, что российские власти могут отказать находящимся в стране американцам в признании двойного гражданства, лишить доступа к консульской помощи, подвергнуть мобилизации и воспрепятствовать выезду за рубеж.

Также дипломаты рекомендовали согражданам избегать любых протестов и не снимать силовиков на подобных акциях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что призывы покидать Россию звучат от Вашингтона не в первый раз. По словам представителя Кремля, американцы с двойным гражданством на территории страны воспринимаются как россияне.