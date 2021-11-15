В «Белавиа» опровергли информацию о переброске мигрантов в РБ через Россию

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец опроверг информацию о переброске мигрантов в Минск через Россию самолётами компании. По его словам, он лично проверил рейсы, сообщает БелТА. Ранее о таком пути беженцев в Белоруссию рассказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Заявления о том, что поток нелегальных мигрантов летит через Москву в Минск, не соответствуют действительности, — заявил Чергинец.

Он рассказал, что из Москвы в Минск выполняется пять рейсов «Белавиа». Он выявил лишь около 10 человек с паспортами не Белоруссии и не России на всех рейсах из Москвы. В основном это были граждане Казахстана, Киргизии и Узбекистана. Гражданин Ирака был один, причём он летел с дипломатическим паспортом, рассказал Чергинец.

Ранее президент Литвы обвинил Россию в том, что она «тем или иным образом» связана с миграционным кризисом на белорусской границе со странами ЕС. В том числе и в том, что нелегальные мигранты из Ирака направляются в Минск из Москвы.

До этого «Белавиа» объявила о прекращении перевозки граждан Ирака, Сирии и Йемена рейсами из Дубая в Белоруссию.

Полиция Польши заявила, что белорусские силовики не позволяют беженцам покинуть приграничную территорию. По последним данным, у КПП в Кузнице скопилось порядка 3,5 тысячи мигрантов. Власти Польши считают, что они покинули свой прежний лагерь и прибыли к погранпереходу, подогреваемые слухами о его открытии.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.