Президент Литвы заявил об участии России в перевозке мигрантов в Белоруссию

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил мнение, что Россия причастна к миграционному кризису на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Он уверен, что нелегалы попадают в Минск через Москву. Об этом глава Литвы заявил на брифинге, трансляция которого шла в Twitter-аккаунте. 15 ноября к белорусско-польской границе перебрались несколько тысяч мигрантов, по мнению МВД Польши, они собираются штурмовать кордон.

Последние события заставляют думать, что Россия тем или иным образом связана с этим кризисом, об этом говорит многое. Во-первых <...> мигранты приезжают через Москву, — сказал Науседа.

Он добавил, что из российской столицы нелегальные мигранты из Ирака направляются в Минск.

Ранее сообщалось, что к польско-белорусской границе перебрались около двух тысяч беженцев. МВД Польши считает, что они готовятся к штурму при «поддержке белорусских силовиков». Со стороны Польши включили пропаганду, в которой призывают Белоруссию отпустить мигрантов на родину, и прислали на территорию вертолёт. Польская полиция и солдаты находятся в боевой готовности.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС, начавшийся в мае, обострился 8 ноября. Тогда к границе с Польшей подошли несколько тысяч мигрантов. Они начали штурмовать кордон, но эти попытки пресекли польские силовики. По состоянию на 11 ноября в МИД Польши сообщили о 15-20 тысячах мигрантов, которые прибыли в Минск и намереваются попасть на территорию ЕС.