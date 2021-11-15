«Белавиа» прекратила перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Дубая

Национальная авиакомпания «Белавиа» объявила о прекращении перевоза граждан Ирака, Сирии и Йемена рейсами из Дубая в Белоруссию. Компания готова вернуть полную стоимость перелёта. Об этом сообщается на официальном сайте «Белавиа». Ранее на фоне миграционного кризиса в авиакомпании отказались перевозить граждан данных стран рейсами из Турции в Белоруссию.

В соответствии с решением компетентных органов ОАЭ, с 14 ноября 2021 года граждане Афганистана, Ирака, Йемена, Сирии не будут приниматься к перевозке на рейсах, следующих из Дубая в Беларусь. В связи с этим авиакомпания «Белавиа» усиливает контроль за проверкой документов при регистрации пассажиров на рейсы из Дубая, — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане Ирака, Сирии и Йемена, уже купившие билеты на данные рейсы, смогут вернуть полную стоимость по месту пребывания.

В компании заверили, что никогда не способствовали транзиту нелегальных мигрантов, а также подчеркнули, что на фоне внимания к данной теме ряда СМИ, усилили контроль за «безукоризненным исполнением всех визовых требований» Белоруссии и иностранных государств.

Ранее «Белавиа» объявила о прекращении перевозки жителей Ирака, Сирии и Йемена из Турции. Вместе с ней отказался от продажи билетов гражданам данных стран перевозчик Turkish Airlines.

Накануне в Евросоюзе заявили о возможном введении санкций против 20 чиновников из Белоруссии, а также аэропорта Минска и гостиницы «Минск» из-за миграционного кризиса. Также под ограничительные меры может попасть сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines, которая с 13 ноября приостановила рейсы в Минск.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран Евросоюза, начавшийся в мае, обострился 8 ноября, когда к польско-белорусской границе подошли несколько тысяч мигрантов. Они пытались штурмовать кордон, но эти действия пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

13 ноября около 50 мигрантов смогли прорваться из Белоруссии на территорию Польши в районе Стажин. Часть из них задержана. В розыске прорвавшихся нелегалов участвовали полицейские, военнослужащие и пограничники Польши.