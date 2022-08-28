В Австрии выдали фото убитой москвички за снимок зарезанной Вовк

Австрийская газета Exxpress опубликовала фото убитой жительницы Москвы в качестве снимка зарезанной украинки Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве политолога Дарьи Дугиной, сообщают «Известия». Кроме того, журналисты «желтого» издания выдали снимки с места убийства 26-летней москвички, которое произошло в 2020 году, за фотографии с места убийства Вовк.

Австрийское СМИ выдало фото убитой москвички за снимок «зарезанной» Вовк. Издание Exxpress заявило, что Наталья Вовк, подорвавшая автомобиль с журналисткой Дарьей Дугиной, якобы была найдена мертвой в отеле с 17 ножевыми ранениями, — сказано в сообщении.

Ранее австрийский таблоид Exxpress, ссылаясь на сообщение неназванного Telegram-канала, сообщил, что тело подозреваемой в убийстве политолога Дугиной украинки Вовк было найдено в ночь на 28 августа с 17 ножевыми ранениями и предсмертной запиской в руках. В издании предположили, что к убийству Вовк причастны российские спецслужбы. Журналисты газеты объяснили свое утверждение информацией, которая есть в распоряжении спецслужб РФ, включая номер автомобиля украинки, а также ее местонахождение.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Днем 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства девушки. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Сотрудники Главного следственного управления СК России утверждают, что Вовк специально арендовала квартиру в доме Дугиной, чтобы следить за ней. Также сообщалось, что к убийству журналистки могут быть причастны и иные лица.