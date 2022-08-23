СК РФ: к убийству Дугиной могут быть причастны иные лица, кроме Вовк

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Главного следственного управления СК России продолжают расследовать убийство политолога и журналистки Дарьи Дугиной. По их данным, причастными к убийству могут быть и иные лица, кроме украинки Натальи Вовк, в настоящий момент эта версия отрабатывается.

Следствие планирует объявить Наталью Вовк в розыск. Устанавливаются иные лица, которые могут быть причастны к совершению указанного преступления, — сообщает пресс-служба СК РФ.

Также в ведомстве утверждают, что сама Наталья Вовк специально арендовала квартиру в доме Дугиной, чтобы следить за ней. В квартире продолжается обыск, о его результатах Следственный комитет сообщит позднее. Кроме этого, были допрошены родственники погибшей и посетители фестиваля «Традиция», а также сняты показания с камер видеонаблюдения. В рамках уголовного дела назначены соответствующие экспертизы.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Транспортное средство моментально охватило пламя, оно вылетело с трассы и врезалось в придорожную постройку. Предварительно, мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.

Накануне стало известно, что Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи России. По данным ФСБ, женщина прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью.

При этом ответственность за убийство взяла на себя ранее неизвестная организация — Национальная республиканская армия. NEWS.ru разбирает подробности «партизанской» версии.