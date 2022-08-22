ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной ФСБ обвинила украинские спецслужбы в убийстве дочери Дугина

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Дарья Дугина

ФСБ заявила о раскрытии убийства журналиста Дарьи Дугиной, которая была взорвана в своей машине вечером 20 августа. Виновниками названы украинские спецслужбы, а исполнила убийство гражданка Украины Наталья Вовк, 1979 года рождения, передает РИА Новости.

Установлено, что преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. Исполнителем является гражданка Украины Вовк Наталья Павловна 1979 года рождения, — говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемая прибыла в Россию 23 июля этого года вместе со своей 12-летней дочерью. Они арендовали квартиру в том же доме в Москве, где жила Дугина. Перед убийством они следили за ней на машине Mini Cooper и трижды меняли номерные знаки на транспортном средстве. Отмечается, что были использованы казахстанские, украинские и номера Донецкой Народной Республики.

В день убийства Вовк вместе с дочерью приехала на фестиваль «Традиция», а после управляемого подрыва они сразу же покинули Россию. По данным ФСБ, в данный момент подозреваемые скрываются в Эстонии. На территорию соседнего государства они добрались через Псков.

Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. Мощность бомбы составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Согласно одной из предварительных версий, взрывное устройство заложили на парковке фестиваля «Традиция». В СК сообщили, что камеры видеонаблюдения на ней не работали, поэтому охранников и сотрудников ГИБДД, находившихся рядом с машиной журналистки, допросили. Силовики также изъяли часть записей с видеорегистраторов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обвинил в смерти девушки украинское руководство. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк позднее заявил о непричастности Киева к убийству Дугиной. Чиновник назвал произошедшее результатом борьбы политических группировок в России.