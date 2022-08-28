Exxpress узнал о смерти возможной убийцы Дугиной Exxpress: тело подозреваемой в убийстве Дугиной было найдено с 17 ножевыми ранениями

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

Гражданка Украины Наталья Вовк

Тело подозреваемой в убийстве политолога Дарьи Дугиной украинки Натальи Вовк было найдено в ночь на 28 августа с 17 ножевыми ранениями и предсмертной запиской в руках, пишет австрийская газета Exxpress со ссылкой на сообщение Telegram-канала, название которого не указано. По информации издания, в источнике также есть снимок убитой гражданки Украины.

Ночью ее нашли мертвой на съемной квартире. С 17 ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке, — пишет газета.

В издании предположили, что к убийству Вовк причастны российские спецслужбы. Журналисты газеты объяснили свое утверждение информацией, которая есть в распоряжении спецслужб РФ, включая номер автомобиля украинки, а также ее местонахождение.

Данную информацию не подтвердили в российских официальных СМИ.

Дарья Дугина погибла вечером 20 августа в Одинцовском городском округе. Она ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser, когда на полном ходу сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Днем 22 августа ФСБ заявила о раскрытии убийства девушки. Виновниками названы украинские спецслужбы, а подозреваемой в исполнении убийства — гражданка Украины Наталья Вовк 1979 года рождения. Сотрудники Главного следственного управления СК России утверждают, что Вовк специально арендовала квартиру в доме Дугиной, чтобы следить за ней. Также сообщалось, что к убийству журналистки могут быть причастны и иные лица.