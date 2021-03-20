В Амстердаме полиция использует водомёты для разгона протестующих

https://static.news.ru/photo/83f6d9de-8983-11eb-8d1a-96000091f725_660.jpg Фото: Paulo Amorim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правоохранители в Амстердаме использует водомёты для разгона протестующих из-за эпидемиологических ограничений. В акциях протеста в центре нидерландской столицы участвуют более 250 человек.

Демонстрация против ограничительных мер, принимаемых властями из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, проходит на Музейной площади, передаёт РИА Новости. Полиция призвала протестующих освободить площадь, после отказа были применены водомёты.

Как сообщал NEWS.ru, несколько десятков работниц секс-услуг в Брюсселе вышли на демонстрацию против ограничительных мер. Акция прошла в районе Северного вокзала города, расположенного близ местного аналога «квартала красных фонарей» в Амстердаме. За происходящим наблюдали полицейские, однако в ситуацию не вмешивались.

В Бельгии проституция разрешена законодательно, однако власти 13 марта 2020 года ввели временное ограничение на деятельность рынка секс-услуг в связи с пандемией коронавируса — в качестве одной из мер по борьбе с распространением COVID-19.