Ушёл из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

https://static.news.ru/photo/bd3d4542-87a0-11ea-8c80-fa163e074e61_660.jpg Джульетто Кьеза Фото: Cesareo/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Знаменитый итальянский журналист, политик и общественный деятель Джульетто Кьеза умер в ночь с 25 на 26 апреля 2020 года. Информацию подтвердила его жена — Фьямметта Кукурния.

По её словам, причиной смерти стал инфаркт. Приехавшие медики не смогли спасти мужчину. Экс-европарламентарию и сотруднику итальянских изданий в РФ было 79 лет, пишет ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова скончалась в Москве после борьбы с онкологическим заболеванием. Информацию о её смерти подтвердил продюсер Иосиф Пригожин в Instagram.