Ушёл из жизни итальянский журналист Джульетто Кьеза

Знаменитый итальянский журналист, политик и общественный деятель Джульетто Кьеза умер в ночь с 25 на 26 апреля 2020 года. Информацию подтвердила его жена — Фьямметта Кукурния.
По её словам, причиной смерти стал инфаркт. Приехавшие медики не смогли спасти мужчину. Экс-европарламентарию и сотруднику итальянских изданий в РФ было 79 лет,
Ранее NEWS.ru сообщал, что главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова скончалась в Москве после борьбы с онкологическим заболеванием. Информацию о её смерти подтвердил продюсер Иосиф Пригожин в Instagram.
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