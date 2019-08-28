https://static.news.ru/photo/3a5c7d54-c9a6-11e9-a57b-fa163e074e61_660.jpg Сара и Джонатан Гольдштейн Фото: facebook.com

Композитор из Великобритании Джонатан Гольдштейн погиб в авиакатастрофе. По свидетельствам очевидцев, во время аварии самолёт горел.

Он завершал свой отпуск и направлялся из Швейцарии в Италию, передаёт Mirror . Музыкант летел вместе с женой и дочерью, которые также не выжили.

В настоящий момент швейцарское Федеральное управление по расследованию безопасности полётов проводит расследование в связи с ЧП. Причина произошедшего ещё не выяснена.

Гольдштейн писал музыку для фильма Мартина Скорсезе «Мыс страха».

Как писал News.ru, ранее известный британский политтехнолог и политический консультант Тим Белл, работавший в разные годы с руководителями разных стран, скончался на 78-м году жизни.