Композитор из Великобритании Джонатан Гольдштейн погиб в авиакатастрофе. По свидетельствам очевидцев, во время аварии самолёт горел.
Он завершал свой отпуск и направлялся из Швейцарии в Италию, передаёт
В настоящий момент швейцарское Федеральное управление по расследованию безопасности полётов проводит расследование в связи с ЧП. Причина произошедшего ещё не выяснена.
Гольдштейн писал музыку для фильма Мартина Скорсезе «Мыс страха».
Как писал News.ru, ранее известный британский политтехнолог и политический консультант Тим Белл, работавший в разные годы с руководителями разных стран, скончался на 78-м году жизни.