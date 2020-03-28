Польский композитор и дирижёр Кшиштоф Пендерецкий скончался в возрасте 86 лет в Кракове. Он ушёл из жизни 29 марта.
О смерти музыканта
Пендерецкий родился в 1933 году в городе Дембице. В 1960 году за произведение 8'37'' он получил награду организации Tribune Internationale des Compositeurs ЮНЕСКО в Париже. Свою первую симфонию композитор написал в 1973 году.
Он также был автором музыки к фильму «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса. Его композиции можно услышать в фильмах «Сияние» Стэнли Кубрика, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Маска» братьев Куэй.
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