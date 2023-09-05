Стало известно о запрете командования ВСУ забирать тела солдат с поля боя Рогов заявил о запрете командования ВСУ забирать тела солдат с поля боя

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины запретило военнослужащим забирать тела павших товарищей с поля боя, рассказал РИА Новости глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, погибшие солдаты продолжают лежать на земле. Он сравнивает их с «отработанным и ненужным биоматериалом».

Поля сражений буквально усеяны телами украинских солдат, которые никто не забирает. <...> Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле, — утверждает Рогов.

Рогов ранее заявил, что подразделения ВСУ попали в сложную ситуацию в районе населенного пункта Работино. По его словам, российские войска взяли их в огневой мешок. Украинцы несут большие потери из-за массированных артиллерийских обстрелов, что не позволяет им прорвать линию обороны.

Как сообщалось ранее, российские подразделения успешно уничтожили британский танк Challenger 2, переданный Украине по программе военной помощи. Это первый подобный случай с момента начала специальной военной операции.