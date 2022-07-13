В Херсоне рассказали о поджигающем пшеницу украинском вертолете Стремоусов: украинский вертолет поджигает пшеницу на границе с Херсонской областью

Украинcкие силовики поджигают поля с пшеницей на границе с Херсонской областью, заявил РИА Новости заместитель главы региональной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. По его словам, киевские власти живут за счет грантов коллективного Запада, тогда как простые люди их не интересуют.

Вертолетом летали и поджигали поля с пшеницей на линии разграничения. Это нациствующий режим, и им все равно, — сказал Стремоусов.

Ранее стало известно о пожаре, произошедшем на пшеничном поле в хуторе Недвиговка недалеко от Ростова-на-Дону. По данным источников, одновременно вспыхнули поля в Неклиновском, Новочеркасском и Аксайском районах, что указывает на намеренный поджог. По информации ГУ МЧС по Ростовской области и свидетелей, ветер разнес дым по всему поселению, а пламя удалось потушить только спустя более четырех часов. В результате дотла сгорели семь гектаров пшеничного поля.