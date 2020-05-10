Украинские военные обстреляли работников железной дороги в ДНР

https://static.news.ru/photo/e6d4cef6-92b9-11ea-a758-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГП

Ремонтная бригада Донецкой железной дороги была обстреляна ВСУ. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.

В ведомстве уточнили, что огонь по железнодорожникам открыли силовики из 28-й механизированной бригады ВСУ. Инцидент произошёл на участке перегона Еленовка — Сигнальное.

В результате обстрела никто не пострадал, поскольку ремонтники успели укрыться за насыпью. В ведомстве подчеркнули, что на них была оранжевая униформа. В связи с этим украинские силовики не могли не знать, что стреляют по мирным жителям, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что в начале мая в ДНР зафиксировали 17 нарушений ВСУ режима перемирия. В общей сложности силовики выпустили по районам самопровозглашённой республики более полутора сотен боеприпасов.