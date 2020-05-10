Украинские военные обстреляли работников железной дороги в ДНР

Ремонтная бригада Донецкой железной дороги была обстреляна ВСУ. Об этом заявили в Народной милиции ДНР.
В ведомстве уточнили, что огонь по железнодорожникам открыли силовики из 28-й механизированной бригады ВСУ. Инцидент произошёл на участке перегона Еленовка — Сигнальное.
В результате обстрела никто не пострадал, поскольку ремонтники успели укрыться за насыпью. В ведомстве подчеркнули, что на них была оранжевая униформа. В связи с этим украинские силовики не могли не знать, что стреляют по мирным жителям,
Ранее NEWS.ru писал, что в начале мая в ДНР зафиксировали 17 нарушений ВСУ режима перемирия. В общей сложности силовики выпустили по районам самопровозглашённой республики более полутора сотен боеприпасов.
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