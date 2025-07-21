Украинских детективов заподозрили в госизмене На Украине проходят обыски у детективов НАБУ по делу о госизмене

Детективов Национального антикоррупционного бюро Украины подозревают в государственной измене, коррупции и торговле с Россией, по данному факту сотрудники СБУ и Генпрокуратуры проводят обыски, передает «Страна.ua». По ее данным, следственные мероприятия идут по всей стране.

В материале сказано, что по этому делу обнаружены якобы доказательства сотрудничества представителей НАБУ с российскими спецслужбами. По данным издания, одного из детективов уличили в передаче секретных документов через окружение экс-президента страны Виктора Януковича. СБУ и Генпрокуратура пока не выступали с официальными заявлениями по этому поводу.

Ранее представитель прокуратуры сообщил, что бывший ефрейтор ВС России Антон Хожаев пытался перейти на сторону противника для вступления в запрещенную в России террористическую организацию. Продажа информации Службе безопасности Украины принесла экс-военному $80 (около 6,3 тысячи рублей). При этом обвинитель просил 24 года заключения, из которых первые пять лет должны были пройти в тюрьме.