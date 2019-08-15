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Полковник краевого управления полиции города Градец-Кралове в Чехии рассказала результаты расследования по делу о падении гражданки России Екатерины Бобковой, которая проходила в качестве свидетеля в деле футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

По данным правоохранительных органов, девушка была в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, передаёт РИА Новости. Она упала без постороннего вмешательства. Произошёл несчастный случай. К тому же, согласно медицинскому освидетельствованию пострадавшей,...