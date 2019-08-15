https://static.news.ru/photo/93ce4abc-bf96-11e9-a393-fa163e074e61_660.jpgФото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com
Бойцы Вооружённых сил Украины открыли огонь из пулемёта по населённому пункту Лозовое в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Сегодня в 19.35 боевики 30-й отдельной механизированной бригады вооружённых формирований Украины подвергли обстрелу из крупнокалиберного пулемёта и стрелкового оружия район населенного пункта Лозовое, — цитирует Осадчего РИА Новости.
Жертв нет.
Представители ЛНР призывают международные организации «оказать давление на украинские вооружённые формирования с целью сохранения достигнутого перемирия», вступившего в силу 21 июля.
Как писал News.ru, за 13 августа беспилотники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе трижды были обстреляны на востоке Украины, контроль над одним из дронов потерян.