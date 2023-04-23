Киев хочет подавить регион, желающий войти в состав России Экс-депутат из Харькова Кеворкян: власти опасаются пророссийских митингов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Власти Харькова боятся пророссийских митингов, в связи с чем отменили в регионе практически все концерты и спектакли, рассказал URA.RU экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян. По его словам, в области стремятся избежать скоплений людей, которые могут стать катализатором недовольства и беспорядков.

Я могу предположить, что власти стараются избежать скопления людей, поскольку оно может стать катализатором неких беспорядков, каких-то проявлений недовольства, какого-то общественного негодования, — сказал Кеворкян.

Он добавил, что жители региона сейчас находятся в непростой экономической ситуации: в Харькове остановлено производство и разрушен мелкий бизнес. По его словам, ранее город жил за счет того, что находился на границе с Россией и зарабатывал торговлей и транзитом, а теперь оказался отрезан «от своего традиционного рынка сбыта». Бывший политик отметил, что гуманитарная помощь разворовывается властями, из-за чего в областной администрации недавно проходили обыски.

Кеворкян отметил, что город считается неблагонадежным, в нем сильны пророссийские настроения. Ежедневно сообщается о задержаниях инакомыслящих, которые, «по уверениям власти, сотрудничают с российской разведкой либо просто симпатизируют РФ», подытожил экс-чиновник.

Ранее полковник запаса Геннадий Алехин заявил, что РФ на Харьковском направлении приступила к огневой подготовке атаки. По его словам, в скором времени можно ожидать серьезных изменений на передовой.