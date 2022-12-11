Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

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В левобережной части Киева прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на местных жителей. При этом авторы Telegram-канал Klymenko Time уточняют, что это был контролируемый подрыв. Прочие детали не называются. В городе воздушная тревога не объявлялась.

Жители Киева слышали взрыв. По предварительной информации, это был контролируемый подрыв, — говорится в сообщении Klymenko Time.

Ранее утром в Сумской, Харьковской и Черниговской областях сработала сирена воздушной тревоги. Накануне в Сумской и Харьковской областях уже объявлялась тревога. Тогда же сирены включались в Полтавской и Днепропетровской областях. Еще днем ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и Кировоградской областях, а также в подконтрольной Киеву части Херсонщины и Запорожья.

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку Крымского моста. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эти действия, а также за прекращение подачи воды в Донецк.