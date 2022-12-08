В Одессе и Херсоне прогремели взрывы «Страна.ua»: в Одессе и Херсоне прогремели взрывы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Одессе и Херсоне прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале издания «Страна.ua». Согласно информации канала, звуки взрывов также слышны в Бериславе Херсонской области.

Сообщают о взрывах в Одессе. <...> Также сообщают о взрывах в Херсоне, — говорится в публикации.

Кроме того, по данным канала, в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях прозвучали сирены воздушной тревоги.

6 декабря в Днепропетровске прозвучал взрыв, после чего в регионе объявили воздушную тревогу. Взрывы также прозвучали в пригородах столицы региона. Воздушная тревога в тот день также была объявлена в Николаевской и Одесской областях. Украинские журналисты обвинили Россию в нанесении ударов по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

5 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Также местные СМИ сообщили, что в Одессе и Одесской области прогремела серия взрывов.

Помимо этого, СМИ сообщили о взрывах в Николаеве, Житомире, Кривом Роге, Харькове, Киеве, а также в Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Сумской, Львовской, Тернопольской, Николаевской областях. По сообщениям источников, в регионах пропадает электричество и водоснабжение, кроме того, в ряде областей Украины отключены мобильная связь и интернет.