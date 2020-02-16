https://static.news.ru/photo/7d96fddc-50d9-11ea-8ee8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет. Мужчину задержали в одном из торговых центров украинской столицы.

Об этом в своём Facebook рассказал бизнесмен Евгений Черняк. По его словам, преступника сдал его ближайший соратник, который отказался брать от силовиков за это деньги.

Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Заявил мне лично, что уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги. Должен сидеть пожизненно в тюрьме, сказал он. Он кинул всех, даже близких ему людей. Я удивлён, но уважаю такую позицию! — написал он.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов был задержан по делу о взятке после доноса криминального авторитета Миро Амадяна, известного как Мирон. До своей отставки силовик оказывал поддержку преступнику.