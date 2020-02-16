Сотрудникам правоохранительных органов Киева удалось найти криминального авторитета по прозвищу Анисим, который был в розыске на протяжении шести лет. Мужчину задержали в одном из торговых центров украинской столицы.
Об этом в своём Facebook
Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник. От крупного вознаграждения отказался! Заявил мне лично, что уверен, что за такого подонка даже стыдно брать деньги. Должен сидеть пожизненно в тюрьме, сказал он. Он кинул всех, даже близких ему людей. Я удивлён, но уважаю такую позицию! — написал он.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший сотрудник ФСБ Игорь Фролов был задержан по делу о взятке после доноса криминального авторитета Миро Амадяна, известного как Мирон. До своей отставки силовик оказывал поддержку преступнику.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен