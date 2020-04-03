Украинские медики отправятся в Италию для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/8a7d02c4-75bb-11ea-b833-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об отправке в Италию бригады медиков. Он отметил, что украинская сторона обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская — питание и проживание.

Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить, — заявил Зеленский.

Он отметил, что у врачей будут все необходимые средства спецзащиты. В частности, очки, перчатки, маски и костюмы.

Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координируемся в этом, — добавил украинский лидер.

Как ранее информировал NEWS.ru, число заразившихся коронавирусом на Украине возросло до 942 человек. За прошедшие сутки было зарегистрировано около 138 новых случаев.