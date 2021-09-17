Украине пришлось расплачиваться за слова Зеленского о «грязном газе»

Украина является единственным государством Европы, отказавшимся от долгосрочного контракта на российский газ и вынужденное закупать его по рыночной цене до $1 тысячи за тысячу кубометров. Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил экс-министр экономики страны Виктор Суслов.

Суслов подчеркнул , что сложившаяся ситуация — результат непрофессионализма власти и высказываний президента Зеленского о «самом грязном в мире» российском газе.

Сейчас у нас могло быть всё нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что «мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире»? — напомнил экс-министр.

Кроме того, проблемы Украины возникли ещё и в результате низкой компетентности руководства «Нафтогаза» и правительства страны.

Ранее Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана при добыче и транспортировке, а также из-за «коррупции, манипуляций и шантажа».