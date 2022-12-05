Украине предрекли проблемы из-за ограничения цены на российскую нефть Топливный эксперт Куюн: из-за потолка цен на нефть РФ на Украине возможен дефицит горючего

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Ведущий эксперт украинского топливного рынка, директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн заявил, что введение потолка цен на российскую нефть плохо скажется на украинском рынке горючего. По его словам, возможен и дефицит, и космические цены, сообщает РИА Новости.

Куюн подчеркнул, что после принятия предела цены на нефть ожидается период турбулентности, который продлится два-три месяца. Европейский рынок должен адаптироваться и к нефти, и к нефтяным санкциям. Данные ограничения первыми почувствуют на Украине, считает он.

Вопрос даже не в цене, а в наличии товара. Да, у нас есть все возможности привезти, главное, чтобы было что. Так что нельзя спешить ненавидеть наших союзников. Вопрос не в цене, а в отсутствии дефицита. Потому что мы получим и дефицит, и космические цены, — цитирует агентство Куюна.

По его мнению, для Украины важно пережить этот турбулентный период.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя установление странами Запада потолка цен на российскую нефть, заявил, что Россия не будет продавать нефть на условиях, отличных от рыночных. По его словам, Москва не изменит свою позицию, даже если придется сократить добычу сырья.