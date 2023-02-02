Украине нужно еще больше денег от США и Евросоюза Замминистра финансов Украины Зыкова: стране не хватает еще $10 миллиардов от других стран

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Украина нуждается в дополнительных $10 миллиардах, заявила замминистра финансов страны Ольга Зыкова в интервью изданию «Экономическая правда». По ее словам, деньги планируется получить от других стран и международных организаций.

Зыкова подчеркнула, что в 2023 году были приняты меры по уменьшению дефицита бюджета, однако потребность в международном финансировании сохранилась и составляет около $3 миллиардов ежемесячно. От США и Евросоюза уже получено подтверждение о выделении $30 миллиардов, но этого недостаточно.

Впрочем, остается потребность еще в 10 миллиардов долларов. И здесь мы рассчитываем на помощь от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ, — подчеркнула Зыкова.

Ранее представитель ЕК Верле Нейтс пояснила, что выделенная Еврокомиссией для Украины финансовая помощь в размере €18 млрд пойдет на выплату пенсий и зарплат украинцам. По ее словам, она также будет использована для поддержания работы госучреждений: школ, больниц, жилья для временно перемещенных лиц.

Нейтс отметила, что благодаря этому ЕК стала первым международным партнером Украины, который гарантировал устойчивый приток средств в страну в 2023 году.