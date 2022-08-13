Украинцы массово уклоняются от призыва, выезжая в Польшу как студенты

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украинские мужчины все чаще пытаются избежать призыва и для этого под видом студентов отправляются в Польшу, пишет обозреватель издания «Страна» Людмила Ксенз. Отмечается, что это бьет по настоящим студентам: многих молодых людей, которые действительно обучаются или поступили в Польшу, не выпускают из страны.

Пограничники проверяют их документы с особой тщательностью и, бывает, заворачивают для дополнительных разбирательств, — отмечается в публикации.

Как указывает автор, к выезду привлекаются посредники, которые берут за услугу от $1,5 тысячи до $2,5 тысячи. Желающие выехать ищут их в соцсетях.

Информацию подтвердили в Литве: один из преподавателей вильнюсского университета пообещал отчислить всех лжестудентов после первого семестра.

Ранее отмечалось, что украинские призывники сбегают на подконтрольную России часть Запорожской области, а затем отправляются в Крым. Сообщается, что была создана специальная схема, по которой мужчины призывного возраста покидали территорию страны. Группа людей помогала им перебраться в Мелитополь, а затем в Крым. В качестве прикрытия призывники рассказывали, что направляются как волонтеры в Мелитополь, где у них «живут родственники».