Украинцам разрешат употреблять марихуану Правительство Украины поддержало легализацию марихуаны в стране

Фото: Jacob Balzani Loov/ZUMAPRESS.com

Правительство Украины одобрило законопроект о легализации медицинского каннабиса на территории страны, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена).

Мы уже подготовили законодательную базу для обеспечения полного цикла производства лекарств на основе каннабиса в Украине: от выращивания и переработки до полноценного производства, — рассказал специалист.

Ляшко отметил, что каннабис, в отличие от других видов наркотических веществ, не имеет выраженного психоактивного эффекта, поэтому неинтересен для рекреационного использования. Тем не менее врач заявил, что контроль за выращиванием марихуаны будет самым жестким.

Мы предлагаем установить жесткий контроль за выращиванием, производством и реализацией лекарственных средств, понимая чувствительность этого вопроса в обществе, и готовы постепенно развивать эту отрасль, показывая результаты лечения и помощи украинским пациентам. Не ввозить, а делать наше, украинское, — подчеркнул он.

Ранее мэр Лондона Садик Хан создал комиссию по наркотикам, которая займется рассмотрением статуса каннабиса. На сегодняшний день в городе он не легализован.