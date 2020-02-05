https://static.news.ru/photo/c6ebab9c-4817-11ea-9d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymy Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В профильный комитет Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект относительно прав граждан на смену отчества или отказа от него, как от пережитка прошлого.

Авторы инициативы также предлагают возможность использовать вместо отчества имя матери — «матчество», пишет «Царьград». В качестве аргумента за принятие закона они приводят то, что от этой формы обращения отказываются во многих странах мира.

В пример приводится история украинки по имени Светлана. Она много лет подряд пыталась изменить своё отчество и отказаться от имени биологического отца. Удалось ей это только в 45 лет и после обращения в Европейский суд по правам человека.

Ранее NEWS.ru писал, что молодая мама Альмира Давлетханова, проживающая в Реже Свердловской области, не только назвала в честь себя дочь, но и дала ей «матчество» вместо отчества. По словам юристов, по закону мать может выбирать любое отчество своему ребёнку, если отцовство не установлено. Однако действовать нужно в интересах ребёнка.