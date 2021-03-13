Украинцам пообещали страну счастливых людей без «нациков» и «ватников»

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» представила новую доктрину, задача которой — «сделать работу более системной и содержательной». Политическое движение пообещало «построить страну мечты» — Украину «счастливых людей, в которой на разных языках говорят об одном».
Документ предусматривает пять стратегических направлений — мир, институты, инвестиции, инфраструктура и народовластие,
Одно из ключевых направлений — борьба с расколом в обществе на условные восток и запад, а также преодоление разделения на «нациков» и «ватников». Доктрина предполагает уход от «языка раздора и ненависти», который царит в медиа и социальных сетях.
Кроме того, несмотря на проводимую властями политику повсеместной украинизации, в документе есть пункт о «содействии развитию языков национальностей, составляющих народ Украины».
При этом доктрина обозначает ориентир на Запад — переход к выполнению критериев членства в Евросоюзе и получение плана действий по членству в НАТО.
Среди актуальных вызовов, которые необходимо преодолеть, значится «российская агрессия».
Ранее NEWS.ru писал, что партия «Слуга народа» намерена просить президента Зеленского баллотироваться на второй срок.