Украинцам пообещали страну счастливых людей без «нациков» и «ватников»

https://static.news.ru/photo/8e3a7936-84b1-11eb-a082-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа» представила новую доктрину, задача которой — «сделать работу более системной и содержательной». Политическое движение пообещало «построить страну мечты» — Украину «счастливых людей, в которой на разных языках говорят об одном».

Документ предусматривает пять стратегических направлений — мир, институты, инвестиции, инфраструктура и народовластие, передаёт «Страна.ua».

Одно из ключевых направлений — борьба с расколом в обществе на условные восток и запад, а также преодоление разделения на «нациков» и «ватников». Доктрина предполагает уход от «языка раздора и ненависти», который царит в медиа и социальных сетях.

Кроме того, несмотря на проводимую властями политику повсеместной украинизации, в документе есть пункт о «содействии развитию языков национальностей, составляющих народ Украины».

При этом доктрина обозначает ориентир на Запад — переход к выполнению критериев членства в Евросоюзе и получение плана действий по членству в НАТО.

Среди актуальных вызовов, которые необходимо преодолеть, значится «российская агрессия».

Ранее NEWS.ru писал, что партия «Слуга народа» намерена просить президента Зеленского баллотироваться на второй срок.