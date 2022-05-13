Украина запретила въезд в страну 13 иностранным журналистам Украина запретила въезд в страну 13 иностранным журналистам за сотрудничество с Россией

Фото Dmitry Golubovich/Global Look Press

Служба безопасности Украины с 24 февраля запретила въезд в страну 13 иностранным журналистам, которые работали по «заказу России», сообщается в Telegram-канале ведомства. Ограничение будет действовать в течение трёх лет. Имена и гражданство представителей зарубежных СМИ в СБУ не назвали.

Служба безопасности Украины разоблачила 13 представителей зарубежных СМИ, которые готовили заказные материалы для кремлёвских пропагандистов и публиковали дезинформацию с фронтов, — говорится в сообщении.

В СБУ заявили о «нейтрализации» более десятка ботоферм мощностью более 100 тысяч фейковых аккаунтов. Также ведомство заблокировало более 5,5 тысячи аккаунтов и учётных записей. Кроме того, в СБУ заявили о «разоблачении» разветвлённой агентурной сети спецслужб, которой якобы руководили из Крыма. В её состав входили эксперты, которые якобы получали от российских кураторов деньги за свою работу.

Ранее латвийские власти запретили въезд в страну ряду российских общественных деятелей и артистов. В список персон нон грата попали Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Евгений Петросян и Ирина Винер-Усманова. Это решение приняли на основании иммиграционного закона республики.