Украина разорвала соглашение в рамках СНГ Украина вышла из соглашения СНГ о выполнении полетов бортов спецназначения

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Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Документ был подписан в 1993 году.

Осуществлен выход Украины из соглашения о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, — написал Мельничук.

Он отметил, что выход осуществлен в угоду национальной безопасности. Таким образом Киев планирует усилить меры по защите интересов нации. Кроме того, на Украине посчитали, что такой шаг обеспечит независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Соглашение предусматривает полеты самолетов спецназначения с высокопоставленными государственными лицами. В том числе президенты, председатели верховных советов, главы правительств, а также официальные делегации.

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын заявил, что президент Украины Владимир Зеленский втягивает граждан своей страны в финальный виток развала государства. Он отметил, что в случае принятия поражения действующие власти утратят возможность существовать на деньги НАТО. Журналист добавил, что соглашение о безопасности, которое Вашингтон и Киев хотят заключить на 10 лет, является иллюзией.