Военкор раскрыл, какое будущее Зеленский обеспечил Украине Военкор Лисицын: Зеленский тащит украинцев в окончательный виток развала страны

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Pres

Президент Украины Владимир Зеленский втягивает граждан своей страны в финальный виток развала государства, заявил в Telegram-канале военный корреспондент Евгений Лисицын. По его мнению, в случае принятия поражения действующие власти Киева утратят возможность существовать на деньги НАТО.

Предсмертная агония Зеленского. Зеленский втягивает украинское население в очередной и окончательный виток развала страны вместо принятия поражения своей армии. Это связано с тем, что продолжающийся конфликт — возможность нормально функционировать украинской власти, получая деньги от стран НАТО, — написал Лисицын.

Он также обратил внимание на соглашение о безопасности, которое Вашингтон и Киев хотят заключить на 10 лет. По словам военкора, иллюзорная помощь США никак не поможет ВСУ на поле боя. Лисицын отметил, что украинская армия несет серьезные потери, ежедневно появляется официальная информация об отступлении ВСУ.

Но главе Незалежной на это наплевать. Ради набивания своих карманов и возможности его жены ходить по дорогим европейским бутикам он только ужесточает мобилизацию, — резюмировал военкор.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что режим действующего президента Украины прекратит свое существование. Эксперт уточнил, что это произойдет по завершении спецоперации.

Бывший разведчик подчеркнул, что запланированная на июнь мирная конференция по Украине в Швейцарии не имеет смысла без участия РФ. По мнению эксперта, только Москва решает, когда завершится конфликт. Риттер уверен, что Украину ожидает печальная судьба по вине Запада.