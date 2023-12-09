Украина пытается получить у Запада новые самолеты, помимо F-16 Умеров: Украина ведет переговоры с Западом о передаче различных самолетов

Фото: Michael Debets/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство Украины ведет переговоры о передаче стране различных самолетов западного производства, сообщил в эфире телеканала «Рада» министр обороны Рустем Умеров. По его словам, поставки следует ожидать не раньше 2027 года. при этом к настоящему времени Киев еще не получил американские истребители F-16.

Мы уже работаем, есть несколько составляющих. <...> В краткосрочной перспективе мы получим F-16. Среднесрочно, на перспективу, на будущее также делали своего рода заказы для сил обороны будущего. <...> Но это 2027-2030 годы. <...> Мы обсуждаем не только F-16. Список очень большой, — сказал Умеров, отвечая на вопрос, доставят ли Украине первые F-16 до конца текущего года.

Глава Минобороны добавил, что Киев скоро получит американские истребители, однако точных сроков он так и не назвал.

По данным агентства Reuters, Киев просил у Вашингтона предоставить ему несколько новых видов вооружений, в том числе включая системы ПРО THAAD, самолеты F-18 Hornet, вертолеты Apache, Black Hawk и военно-транспортные самолеты С-17 и С-130. О реакции Вашингтона не сообщается.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что значительная часть украинской боевой авиации уничтожена и у ВСУ осталось лишь несколько десятков военных самолетов. Киев рассчитывает получить истребители F-16, однако, учитывая перемены в настроении американских политиков, поставки произойдут совсем не скоро, считает эксперт.