Украина прекратит научно-техническое сотрудничество с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские власти решили приостановить действия соглашения с РФ о научно-техническом сотрудничестве, сообщил в своем Telegram-канале представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук. В Раде также был одобрен выход страны из ряд соглашений СНГ.

Одобрены в целом проект закона о выходе из Соглашения СНГ о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи, проект закона о выходе из Соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах — участниках СНГ, проект закона о выходе из Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах — участниках СНГ, — написал Мельничук.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что страна вводит визовый режим для россиян с 1 июля.

Представитель президента Украины по Крымскому полуострову Тамила Ташева также заявила, что Киев изменил тактику по вопросу возвращения Крыма после начала спецоперации РФ на Украине. Она отметила, что украинские власти будут решать этот вопрос исключительно военным путем. Ташева подчеркнула, что при осуществлении планов по возвращению Крыма в состав Украины первыми на его территорию зайдут солдаты ВСУ.