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Усложнение властями Финляндии правил выдачи виз может привести к снижению потока российских туристов. Об этом заявил замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев.

Он пояснил, что для россиян Финляндия из-за своей близости является страной так называемого первого въезда. Туристы получали её визу для поездок по другим странам Шенгенской группы. С изменением визовых правил...