Дипломатические советники лидеров Украины, Германии, Франции и России встретятся 2 сентября в Берлине, чтобы обсудить организацию саммита в «нормандском формате», посвящённого урегулированию в Донбассе.
По данным пресс-службы офиса украинского президента Владимира Зеленского, страну представят новоназначенный глава МИДа Вадим Пристайко и помощник главы государства Андрей Ермак, передаёт
Ранее News.ru писал, что вопрос о предстоящем саммите обсудили в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель. Российский лидер призвал серьёзно подготовиться к переговорам для достижения конкретных положительных результатов.