Украина отказалась от покупки российской вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/a78d18f2-13b5-11eb-9877-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что не ведёт переговоров о покупке российских вакцин от коронавируса и не намерено приобретать препараты.

Никаких заявлений о государственной регистрации российской вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в установленном порядке не поступало. Кроме того, по имеющейся информации, этот продукт также не проходил экспертизу и регистрацию в компетентных органах США, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады или ЕС, что фактически делает невозможным его закупку и использование в Украине, — говорится на сайте ведомства.

В Минздраве отметили, что нет законодательных оснований для предположений о возможности купить вакцину. Там напомнили, что страна будет обеспечена препаратом фирм AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США) бесплатно или по ценам ниже рыночных в рамках механизма COVAX.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первая из них, под названием «Спутник V», была создана на базе центра имени Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» — разработана в новосибирском центре «Вектор». Над третьей работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Молдавия рассчитывает получить российскую вакцину от коронавируса до конца 2020 года. Об этом завил президент республики Игорь Додон.