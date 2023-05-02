Украина опровергла смерть командующего силами теробороны ВСУ

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Игорm Танцюра

Сведения о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры не соответствуют действительности, сообщил спикер украинского командования Денис Зелинский. Ранее информацию о гибели командира распространила пресс-служба компании «Конкорд».

Мы официально опровергаем это утверждение. Все живы и здоровы, — сказал Зелинский.

2 мая пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение бизнесмена Евгения Пригожина, который рассказал о ликвидации командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры. По словам связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя, Танцюра находился в бронеавтомобиле, следующем в Артемовск.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки около 290 украинских военных и наемников погибли в результате ударов Вооруженных сил России на Донецком направлении в зоне СВО. Суммарно за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях погибли около 495 украинских военных, а также были уничтожены три склада боеприпасов ВСУ, танк, 10 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, четыре гаубицы Д-20, гаубица Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и шесть беспилотников.